Meta. Ciclista vittima di un incidente a causa del forte vento

Meta. Oggi in penisola sorrentina un Natale ventoso. Ed è stato proprio il vento a causare un incidente questa mattina a Meta, quando un uomo di Sant’Agnello, mentre si trovava alla guida della sua bicicletta, ne ha perso improvvisamente il controllo a causa di una busta di plastica che si è incagliata in una delle ruote bloccandola. Il ciclista è caduto al suolo riportando contusioni e qualche frattura. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato presso l’Ospedale di Sorrento dove, dopo essere stato sottoposto ai primi accertamenti, è stato ricoverato per le cure del caso.