Meta, bando Polizia Municipale: ecco i nomi degli ammessi alla prova orale

Continua ad andare avanti ed entra nella fase finale il bando di selezione per la figura di Vigile Urbano indetto dal Comune di Meta. Sono tre, come abbiamo già riferito nelle scorse settimane, i posti disponibili. Dopo la prova scritta ora si attende la prova orale. Questa si svolgerà il giorno SABATO 15 Dicembre 2018 presso la scuola media “Fienga”, in via G.Marconi 21/27 ed avrà inizio alle ore 09:00 e verterà su tutte le materie d’esame e

secondo i seguenti criteri:

– pertinenza, correttezza e completezza nelle

risposte;

– padronanza delle materie oggetto delle

domande;

– sicurezza nell’esposizione e nell’uso

della terminologia usata (efficacia e chiarezza dell’esposizione,

correttezza linguistica, proprietà di linguaggio);

– capacità

all’utilizzo del computer (per lo più utilizzo del pacchetto MS OFFICE o simile

ed esecuzione delle principali

operazione su file;

– conoscenza della lingua straniera.

Qui l’elenco completo degli ammessi:

Elenco_ammessi_corretto