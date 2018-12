Meta. Anastasio infiamma il palco di XF12. Tutto pronto per la semifinale!

Anastasio e Naomi infiammano X-Factor: sono napoletane le vere star del programma!

Avevano stupito tutti fin dalle selezioni, e adesso sono tra le stelle più luminose dell’ultima edizione di X-Factor. Parliamo di Naomi Rivieccio e Marco Anastasio, giunti ad un passo dalla finale del talent show in onda su Sky Uno. Nel corso delle puntate, i due talenti napoletani sono cresciuti esponenzialmente, impressionando i giudici e gli spettatori ad ogni esibizione.

Anastasio,ormai lo conosciamo come un cantante che si piazza a metà strada tra il rap ed il cantautorato italiano. La sua forza sta nella sua scrittura, una “penna” tagliente e mai banale, capace di reinterpretare a modo suo diversi brani capolavori della musica italiana ed internazionale. Anastasio è originario di Meta di Sorrento, ed ha stupito tutti al momento dei bootcamp, sfoderando una delle sue migliori interpretazioni: una rivisitazione totale di Generale di Francesco De Gregori, con un testo ricolmo di rabbia e devastazione. Ed è proprio questa la qualità migliore di Anastasio, un artista che ha necessità di sfogare la sua voglia di comunicare attraverso la musica. I suoi testi, mai banali, sono la dimostrazione perfetta della sua straordinaria potenza espressiva e comunicativa.

Ospiti della serata Salmo e Lorenzo Licitra, vincitore dello scorso anno.

La semifinale è sempre più vicina ed ancora una volta sono state cambiate le carte in tavola: i ragazzi dovranno interpretare non una, ma bene due canzoni in due manche e questa volta saranno due gli eliminati! Proprio così, perché alla finale della prossima settimana potranno arrivare solo in quattro.

Le statistiche sulle preferienze del pubblico parlano chiaro: Luna e Leo Gassman sono i mano quotati alla finale! I più quotati alla vittoria? Anastasio e Martina Attilli!

Nella semifinale di XF12 vedremo quindi una doppia manche: la prima si intitola My Song e i concorrenti si esibiranno con delle canzoni scelte proprio dai ragazzi stessi. Nella seconda manche invece i concorrenti canteranno i brani assegnati loro dai giudici. Al termine di entrambe le manche un concorrente verrà eliminato e quindi non potrà accedere alla Finale di X Factor 2018. Vediamo allora cosa canteranno i concorrenti nel corso della Semifinale di X Factor 2018 in onda giovedì 6 dicembre.

Assegnazioni dei Giudici:

Chi ha seguito le puntate del “Daily di XFactor”, il programma condotto dal gruppo Benji e Fede infrasettimanale che riassume tutto quello che fanno i ragazzi dietro le quinte, andate in onda Lunedì, Martedì e Mercoledì, ha potuto già intuire quali saranno i brani di questa sera, ovviamente i giudici potrebbero sempre optare per un cambio dell’ultimo minuto, quindi l’elenco che troverete di seguito non è del tutto ufficiale.

I brani che i ragazzi dovranno eseguire, sono (probabilmente) i seguenti:

Per gli Under Uomini di Mara Maionchi, che ancora sono in ripresa dall’eliminazione di Emanuele Bertelli della scorsa settimana, sono stati assegnati i brani:

per il nostro Anastasio “ Clint Eastwood“ dei Gorillaz;

per Leo Gassman “Come è profondo il mare“ di Lucio Dalla.

Le loro My Song invece sono: per Leo una canzone di Noel Gallagher “Dead in the water” mentre per Anastasio “La porta dello spavento supremo” di Battiato.

Per la Over di Fedez Naomi “Rap god” di Eminem e Beautiful di Christina Aguilera; My Song: Ariana Grande” Problem”.

Per i Bowland di Lodo Guenzi Amami Ancora, Gianna Nannini; My Song: Iron di WoodKid.

Per le Under Donne di Manuel sono stati assegnati i brani:

la piccola Luna dovrà cimentarsi in “Can’t hold us” di Macklemore;

Martina canterà “Clown” di Emeli Sandé;

Le loro My Song invece sono: per Luna “Mica Van Ghog” di Caparezza mentre per Martina “The Climb” di Miley Cyrus.

Come votare:

Facendo il login con il vostro Sky Id sul sito xfactor.sky.it, sia dal computer che dello smartphone, potrete supportare i vostri concorrenti preferiti del team Manuel Agnelli, Fedez, Lodo Guenzi e Mara Maionchi qualora i giudici decidessero di chiamare il famigerato Tilt. Ma non solo: per votare i concorrenti di X-Factor 2018 durante i Liveci sono anche tanti altri modi! Vediamoli insieme.

Se preferite cinguettare su Twitter, sappiate che anche su questa piattaforma si può votare per i concorrenti di X-Factor 2018. Basta seguire gli account ufficiali X Factor e di Sky Un e farvi verificare il profilo con un sms al 342.4112667, al costo del vostro piano tariffario. A questo punto potrete inviare la vostra preferenza con un messaggio diretto digitando “VOTO + nome concorrente o codice del concorrente”!

Altro modo per supportare con il vostro voto i concorrenti delle categorie under uomini, under donna, gruppi e over di XF12 è tramite l’app di X Factor 2018. Una volta scaricata effettuate il Login, e cliccate su Vota in corrispondenza della foto del vostro concorrente preferito.

Chi invece ha a casa un decoder Sky, una volta sintonizzati su Sky Uno HD potrete votare il vostro concorrente preferito di X-Factor 2018 tramite il tasto verde del telecomando. Si aprirà la sezione interattiva e da qui sceglierete il vostro concorrente preferito.

Insomma, quella di questa sera sarà di sicuro una puntata col botto!

Anastasio ci sorprenderà nuovamente ?

Tutto da scoprire alle 21.10 sul canale 108 di Sky.

Aspettiamo con ansia questa puntata per vedere il nostro Anastasio come si comporterà questa volta.