Maxi Sequestro di oltre 30 kg di datteri in Costiera Amalfitana

L’operazione è stata portata avanti dalla Guardia Costiera e dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi ed ha portato al maxi sequestro di ben 30 kg di datteri che probabilmente erano destinati a finire sulle tavole del cenone Natalizio che si terrà a breve, sarebbero stati rivenduti anche ad ottimo prezzo. Sono state denunciate 4 persone originarie di Castellammare, in flagranza di reato, che stavano per ricavare i datteri dalla roccia. L’operazione, all’incirca, avrebbe comportato un guadagno di qualche migliaia di euro, secondo le indagini. I due sub, pronti a rubarseli, erano altamente attrezzati con caschetto da cantiere ed una torcia luminosa mentre altri due uomini fungevano da palo sulla strada. L’operazione illecita è scattata alla mezzanotte del 20 dicembre e ha comportato ingenti danni all’ecosistema ambientale marino circoscritto a quella precisa area. Per fortuna sono intervenuti tempisticamente sia i Carabinieri che la Guardia Costiera a bloccare il tutto consegnando i 4 uomini alla giustizia.