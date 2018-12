Massa Lubrense: Matrimoni civili, nel 2019 due strutture private che si aggiungono alla lista dei luoghi dove celebrare matrimoni

Massa Lubrense- Per il 2019 matrimoni civili al Boutique Hotel Relais Blu ed al Grand Hotel Due Golfi. Si tratta delle prime due strutture private che si aggiungono a quelle del Comune di Massa Lubrense per la celebrazione dei matrimoni.

Dopo il Municipio, il Castello dell’Annunziata e l’Antica Residenza Cerulli di Sant’Agata arrivano le prime due strutture private. Due alberghi che hanno aderito al bando emanato dall’Amministrazione Comunale di Massa Lubrense e sono risultate idonee per la celebrazione di matrimoni civili.

“Si tratta di una opportunità importante per il turismo e l’economia del territorio -dichiara il vicesindaco con delega al turismo Giovanna Staiano- per la prima volta in due strutture turistiche private di grande rilievo nel nostro Comune si potranno celebrare i matrimoni civili. Inoltre voglio annunciare che di concerto con il sindaco Lorenzo Balducelli abbiamo deciso che per il prossimo anno riapriremo il bando dando l’opportunità ad altre strutture di pregio di Massa Lubrense di poter accogliere matrimoni civili”.