Massa Lubrense da l’ok all’accordo di una unione della polizia municipale in Penisola Sorrentina Scurezza e viabilità: ecco i principali ambiti in cui i vigili urbani dei sei Comuni della Costiera saranno ben presto chiamati a collaborare. Dopo quelle di Sorrento e di Meta, anche la giunta comunale di Massa Lubrense ha dato il via libera alla stipula dell’accordo che, nel giro di qualche settimana, porterà alla gestione del servizio di polizia locale in forma associata su un territorio di circa 73 chilometri quadrati per un popolazione residente di 82mila persone.

DIVISIONE

Gli obiettivi: semplificare e implementare i servizi di controllo su tutto il territorio garantendo economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il patto prevede che il personale possa operare nell’ambito dei sei Comuni convenzionati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell’autorità, incluso il porto dell’arma in dotazione. Ciò vuol dire che, soprattutto in caso di emergenza, i caschi bianchi in servizio presso un Comune potranno essere temporaneamente «dirottati» verso un altro Comune. Qui, tuttavia, saranno pur sempre sottoposti all’autorità del sindaco. Novità in vista anche per quanto riguarda le strumentazioni: ciascun Comune convenzionato potrà concedere in uso gratuito automezzi, ma anche apparecchiature come etilometri e autovelox, a un altro Comune aderente all’accordo per svolgere il servizio secondo le indicazioni concordate dal nascente team dei comandanti. Già, proprio così: i numeri uno delle polizie locali saranno riuniti in una sorta di «direttorio» che avrà il compito di condividere gli obiettivi, definire i piani strategici, coordinare il personale, monitorare i risultati ed eventualmente correggere le azioni già messe in campo.

LA CONFERENZA

Nell’ambito del patto tra polizie municipali avranno un ruolo determinante anche i sindaci di Vico Equense, Meta, Piano, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense: oltre a controllare l’andamento di tutti i servizi gestiti in forma associata dai Comuni, la conferenza dei primi cittadini potrà anche proporre l’estensione di questo tipo di accordi ad altre amministrazioni locali. «Si tratta di un provvedimento che mira da un lato al contenimento delle spesa, dall’altro ad armonizzare la logistica in tema di sicurezza spiega Giuseppe Cuomo, sindaco di Sorrento siamo certi che questo patto porterà grandi vantaggi alla collettività». Ora non resta che attendere l’ok da parte di tutte le giunte municipali. Dopodiché la stipula dell’accordo per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale sarà sottoposta al vaglio dei vari consigli comunali. Infine la firma, dopo la quale il patto resterà in vigore per tre anni con possibilità di essere tacitamente rinnovato o espressamente revocato.