Massa Lubrense. Iniziano i lavori per il parco giochi di Sant’Agata, grazie anche alla rinuncia dei cittadini alle luci natalizie

Massa Lubrense. A novembre i cittadini, grazie ad una sorta di votazione, avevano deciso di rinunciare alle luci di Natale in favore della realizzazione di un parco verde attrezzato dove i bambini potessero giocare. Ebbene, i lavori in Via Reola sono iniziati e proseguono alacremente in modo da poter regalare in tempi brevi ai piccoli abitanti di Sant’Agata sui due Golfi uno spazio dove poter trascorrere dei momenti di gioia e spensieratezza. La maggior parte dei fondi necessari per gli interventi previsti sarebbe già disponibile. Infatti, in bilancio la somma per avviare i lavori è pari a 80.000 euro oltre alla cifra risparmiata rinunciando alle luminarie natalizie. E’ stato anche già affidato il mandato per la progettazione con un termine per la consegna dell’eleborato definitivo fissato al prossimo 20 dicembre. Le linee guida per l’esecuzione dell’opera sono quelle della creazione di un’area ludica con la presenza di vari giochi in legno, la realizzazione di un campo di calcetto, di una pista ciclabile, l’apposizione di panchine e tavoli in legno, oltre ad un chiosco con bagni. Insomma, tutto quello che occorre per una zona destinata al divertimento dei bambini, che potranno giocare in tutta sicurezza e tranquillità immersi nel verde. L’intento dell’amministrazione comunale non è solo quello della creazione di un parco giochi ma di un’area verde che possa diventare il punto di incontro anche degli anziani, delle famiglie e di tutti quelli che desiderano trascorrere qualche pausa di relax a contatto con la natura. Nel caso in cui la somma oggi a disposizione non dovrebbe bastare, ipotesi molto probabile, la giunta ha già dichiarato che nel prossimo bilancio sarà previsto il finanziamento delle cifre restanti e necessarie per completare l’opera.