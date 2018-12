Massa Lubrense. Domani benedizione del Bambinello che verrà poi deposto ai piedi della Madonnina del Vervece

Domani alle 15.00 al Circolo Nautico Marina della Lobra ci sarà la benedizione del Bambinello che verrà collocato ai piedi della statua sommersa della Madonnina del Vervece dal sacerdote sub Don Antonino de Maio, dal campione di fotografia subacquea Marco Gargiulo, dal sub della Guardia di Finanza Toni Maresca e dal pioniere dei sub della Campania Lorenzo Corcione. Un momento che sicuramente regalerà un’emozione unica in queste festività natalizie non solo ai cittadini di Massa Lubrense ma a tutti coloro che vivono in penisola sorrentina e che amano il mare e le tradizioni ad esso legate.