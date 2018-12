Una serata fantastica quella di ieri mercoledì 19 dicembre in Penisola Sorrentina per una perfetta Cena Slow Food a La Torre di Massa Lubrense. Un grandissimo successo all’insegna del “Buono e Pulito” giusto con una telefonata in diretta anche del presidente nazionale Carlin Pedrin grazie a Mauro Alvino presidente della condotta che spazia da Sorrento a Castellammare di Stabia.

L’evento rientrava nelle Cento Cene Slow Wine e cena dell’Alleanza in occasione della nuova uscita della Guida ai Vini 2019 edita dallo Slow Food. I cuochi della Alleanza sorrentini, Maria Aprea, Mimmo De Gregorio e Franca Di Mauro, hanno preparato tutti insieme il menù della tradizione presso l’Osteria Slow Food La Torre a Massa Lubrense nello splendido borgo di Santa Maria Annunziata di fronte Capri, ospiti della famiglia Mazzola. Eccezionale Amelia con la perfetta presenza in sala , cortesia, disponibilità e le indovinate presentazioni dei vini, vulcanico Mimmo dello Stuzzichino che ha annunciato pure la presentazione di un libro sulla sua osteria.

La serata è stata arricchita dalla Tombolata del Mercato, con in palio i prodotti del Mercato della Terra ed alcune bottiglie di vino selezionate dalla Guida 2019. Una parte dell’incasso devoluto a Slow Food Italia a sostegno dei progetti sulla biodiversità.

Minestra maritata preparata da – La Torre

Candele con la genovese con Cipolle di Alife preparata da – La Torre

Parmigiana di patate con Pomodoro Napoli preparata da – Il Cellaio di Dion Gennaro

Baccala alla brace con Cipolle di Alife in agrodolce con scarola riccia e olive Caiazzane preparata da – Ristorante Lo Stuzzichino

Pizza di crema con amarene quarantine preparata da – Agriturismo Antico Casale

E’ stato previsto anche un menù vegetariano con la Minestra Smaritata e la Genovese con la carne fujuta.

I vini in abbinamento per non dimenticarli li riportiamo :

Marche – Verdicchio Matelica – Cantine Belisario – bianco Umbria – Giole – Cantina Cenci – bianco Toscana – Chianti Classico Gran Selezione Barbischio – Alongi – rosso Campania – Irpinia Aglianico – Rocca del Principe – rosso Basilicata – Agianico del Vulture Il Sigillo – Cantine del Notaio – rosso Faraone Cerasuolo Le Vigne 2017

Fondo San Giuseppe Fiorile 2017

Un tripudio di saperi e sapori con la Slow Food nell’incantevole scenario de La Torre nel luogo amato da Gioacchino Murat che si affaccia su Capri. Complimenti