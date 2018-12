Massa Lubrense: Al via la formazione di una lista M5S per le prossime amministrative 2020

A Massa Lubrense c’è fermento. Sarà per l’atmosfera festiva del periodo. certo, ma supponiamo questo sia dato anche dal fatto che ,da qualche tempo, si mormora di come nel Comune massese che conta 14.294 abitanti (anno 2017) alcuni gruppi di cittadini si stanno organizzando per formare una lista M5S da presentare alle prossime elezioni amministrative che si terranno nel 2020. In primis la proposta di formare una lista M5S è partita dal locale Meetup che ha sede a Pastena, ma poi sembra che altri iscritti alla piattaforma si sono riuniti cercando di mettere insieme nomi nuovi alla politica locale selezionati per poter svolgere all’interno del consesso comunale il ruolo che potrebbe essergli attribuito Quindi, stando alle fonti che abbiamo sul posto, potrebbe esserci da parte dei pentastellati massesi una corsa a chi presenta la lista migliore.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.