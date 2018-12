Massa Lubrense. Al via il concorso fotografico intitolato al medico Franco Cappiello

Massa Lubrense. Al via il concorso fotografico intitolato a Franco Cappiello, il medico massese appassionato di fotografia prematuramente scomparso un anno fa. L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione comunale di Massa Lubrense con il coordinamento degli assessori Nunzia Sonia Bernardo e Sergio Fiorentino.

Il concorso è aperto ai giovani fotografi tra i 18 ed i 30 anni secondo un apposito regolamento che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Massa Lubrense. Le opere possono essere consegnate dal 20 dicembre al 31 gennaio del 2019. Scaduto il termine per la presentazione la giuria premierà tre foto per la categoria colore e tre per quella bianco e nero.

L’iniziativa del concorso fotografico fa seguito alla mostra di 20 scatti, selezionati nel vasto archivio di Franco Cappiello, un autentico appassionato della fotografia, ancora aperta presso il Municipio di Massa Lubrense.

“Lo scopo del concorso – dichiara l’assessore Nunzia Sonia Bernardo – è di coinvolgere i cultori di fotografia e di avvicinare i giovani ad una passione sana e facilmente coltivabile. Non cerchiamo la perfezione tecnica, ma l’emozione che la foto trasmette. Il concorso come la mostra è dedicato a Franco Cappiello ed i suoi figlioli faranno parte della giuria che esaminerà le foto inviate”.