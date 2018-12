MARCELLO AVERSA NELLA BASILICA DI SANTO SPIRITO A FIRENZE video

Inaugurazione della mostra : Marcello Aversa ” Il canto della vita “ – L’arte della terracotta per la Natività, nella Basilica e Sagrestia di Santo Spirito a Firenze. Nella Sagrestia del Sangallo della Basilica di Santo Spirito, in un dialogo silente con il Crocifisso di Michelangelo, è anche esposta l’opera ” Vita semper vincit “ appositamente realizzata per questa occasione, composta da ottantamila pezzi.

Firenze, venerdì 7 dicembre 2018

VIDEO DI TONINO REALE

Marcello Aversa, non è presente solo a Firenze, come anche negli altri anni, vive in questo periodo una vera e propria tournee artistica. E’ ospite anche presso la cappella dell’Università cattolica di Milano e a Carpi città del presepe.