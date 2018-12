Maratona Sorrento-Positano la grande festa della corsa seguita in diretta da Positanonews VEDI sulla nostra pagina facebook Positanonews e sul canale you tube di Positanonews TV

1500 gli atleti a questa edizione, 1200 dei quali si fermeranno a metà percorso (con arrivo in piazza a Sorrento) mentre in 300 completeranno il percorso di andata e ritorno da Sorrento a Positano. Per tutti, comunque, è garantito il rilevamento chilometrico al ventunesimo chilometro per la mezza maratona. La soddisfazione espressa dal fondatore della Napoli Running, Carlo Capalbo, è relativa innanzitutto ad un dato: “Saranno rappresentate tredici nazioni diverse e questo perché la Sorrento-Positano è diventata attrattiva per tanti maratoneti internazionali che amano correre ammirando questi luoghi. Abbiamo raddoppiato il numero di partecipanti rispetto allo scorso anno addirittura triplicando quelli dell’ultramaratona. Era esattamente ciò che ci eravamo prefissi”. Del resto, gareggiare con Capri sullo sfondo, salendo e scendendo per le curve che portano appunto da Sorrento a Positano è una motivazione in più per molti atleti a partecipare. Insomma la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina , Napoli e la Campania potrebbero diventare un modello internazionale come la Maratona di New York



Ecco il provvedimento per il traffico a Sorrento

Il dirigente del II Dipartimento del Comune di Sorrento, Antonio Marcia, ha firmato l’ordinanza che disciplina il traffico in occasione della maratona Sorrento Positano, in programma per domenica 2 dicembre.

Si inizia dalle ore 7 di sabato 1 dicembre, alle ore 17 del 2 dicembre, con il divieto di sosta su corso Italia all’altezza del civico 210.

Nella giornata di domenica 2 dicembre, da piazza Tasso a piazza Lauro, divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte alle ore 16.

Dalle ore 7 e fino al passaggio dei veicolo di fine gara, e nuovamente dalle ore 9 e fino al passaggio degli atleti, è sospesa la circolazione lungo la direttrice corso Italia, altezza di piazza Lauro, piazza Tasso, corso Italia e via Capo. Ancora, dalle ore 9.30 e fino al passaggio dei veicolo di fine gara, stop alle auto lungo corso Italia (piazza Lauro), piazza Tasso, corso Italia (lato ospedale), via Tasso, via Vittorio Veneto, via San Francesco, piazza Sant’Antonino, via Luigi De Maio, piazza Tasso e corso Italia fino a piazza Lauro.

Dalle ore 6.30, dall’incrocio tra via degli Aranci e via Capo ed in tutta via Capo, fino al bivio con via Nastro Verde, è istituito il senso alternato di marcia mentre, dalle ore 10 e fino al termine della manifestazione, è istituita anche la chiusura di via Marziale, con accesso da via degli Aranci.