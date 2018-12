Mara Venier chiede a Claudia Cardinale della violenza a Domenica In. Brusca la sua reazione

Una domanda inopportura forse..«No, di questo non voglio parlare». È brusca la reazione di Claudia Cardinale, quando, nel salotto di Domenica In, Mara Venier le si rivolge ricordando: «Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito una violenza». «Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni – si è limitata a replicare l’attrice – e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte». Un netto rifiuto a ricordare la vicenda che non lascia altra poccibilità alla conduttrice di passare oltre: «Il tuo impegno è molto importante è bello», le risponde Mara Venier. Insomma niente ascolti record visto come è andata