Un tripudio di sapori e saperi. Non si può descrivere con altra frase, le specialità presentate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Maiori “Pantaleone Comite”. I cuochi in erbi, sotto la supervisione dei loro docenti, hanno realizzato per i commensali cinque portate, con un menù che guarda al territorio ed attento ai prodotti stagionali: il classico baccalà è stato riproposto su crema di cavolfiore, poi a seguire è stato servito un risotto con zucca e porcini, paccheri con broccoli e salsicce di pescespada, il turbante di branzino con verdurine croccanti e per dolce biscotti con mousse di ricotta, croccante al miele e struffoli su foglia di limone. L’alberghiero è una vera e propria fucina di talenti, che coltivano ogni giorno una passione, che poi viene tradotta in lavoro in Costiera Amalfitana e non solo: tale aspetto è stato sottolineato dal dirigente scolastico Alessandro Ferraiulo.

di 19 Galleria fotografica Maiori, Pranzo di Natale all'Alberghiero Comite