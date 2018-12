Maiori polemiche su Terminal SITA, topi, ratti o zoccole a scuola e botti illegali , non ne ha parlato Positanonews

Maiori , Costiera amalfitana . Dopo una lettera nella quale si parlava di “Città parcheggio” a Maiori con critiche all’amministrazione di Antonio Capone, arriva una levata di scudi. Come al solito quando si parla su Positanonews succede il finimondo, ovviamente il giornale più visto scatena più reazioni, però andiamoci piano con certe accuse sul voler denigrare una città che amiamo, a differenza di altri maioresi che invece la disprezzano a tal punto da usare addirittura siti di informazioni col nome di altri paesi, ma non il proprio..

Se vogliamo dirla tutta Polemiche su Terminal SITA, topi, ratti o zoccole a scuola e botti illegali , non ne ha parlato Positanonews in “anteprima”. Su ratti, topi, zoccole e compagnia belle a scuola sono stati altri a fare le anteprime con servizi giornalistici di “qualità”, punti e virgola ben messi nel gettare in pasto al pubblico, e alle famiglie, notizie così pesanti che noi, volutamente, abbiamo poi depennato da quella lettera critica, ma , per difenderci, a questo punto lo diciamo a chiare lettere, vedete bene chi scrive cose denigranti o perlomeno troppo delicate per divulgarle con tanta facilità e irresponsabilità.

Mentre sulle discussioni di Maiori “Città parcheggio” della Costiera amalfitana se ne è parlato nel dibattito politico. Si vuole fare una bella confusione a voler attribuire a Positanonews un intento denigratorio su una lettera di riflessione su vicende note, fra l’altro proprio da parte di chi queste cose le solleva senza ritegno e pudore. Noi ci saremmo andati piano prima di parlare di certe cose nella scuola, sulla quale Positanonews, a differenza di altri, è stato molto prudente. Lì si tratta davvero di violare le regole della grammatica morale, parlare della scuola in questo modo con tale leggerezza, farà sicuramente leggere di più e far acchiappare click, ma è non grave, ma gravissimo. Pare che, però, a nessuno importi.

Della droga ne parlano gli atti processuali del Tribunale di Salerno e le inchieste degli uomini dell’Arma della Compagnia di Amalfi , qui occorre fare una analisi sociale seria . Ora la critica, legittima, anzi doverosa e pertinente, di una lettera che si riceve, è verso l’indirizzo politico dato dall’amministrazione Capone, non verso i maioresi, ed è una conseguenza di tali scelte politiche evidentemente.

Non abbiamo parlato del depuratore, cosa più seria di ratti, topi o zoccole che dir si voglia . Non la finiremo più, molti si stanno dando da fare, a Maiori che succede? Si sprecano energie per una galleria Cava de Tirreni – Maiori, un’altra genialata, invece di pensare ad altro..

Una cosa è la critica politica che serve a far cambiare indirizzo nel caso non sia condiviso, un’altra cosa è lanciare allarmi sociali rispetto ai quali è giustificata una riflessione, allora più che rispondere alla riflessione chiariamo da dove e come sono partite certe notizie e ci si tuteli verso le fake news, se sono fake news, ma se non lo sono, allora si cambi rotta perché le classifiche le facciamo fritte..

Se qualcuno pensa ancora che Maiori sia a ruota di Positano, dove qualcuno addirittura invece di chiamare il sito col nome del proprio paese lo chiama col nome di Positano, vergognandosi forse della sua città che ha tante bellezze, o forse abituato a copiare e incollare oltre alle notizie anche le idee e i nomi altrui, Amalfi e Ravello, non è colpa nostra, ma dei maioresi stessi..

Questa la firmiamo noi.. E speriamo di ricevere una risposta pacata con proposte concrete per il futuro di Maiori e della Costa d’ Amalfi invece di post deliranti

Avvocato Michele Cinque

direttore@positanonews.it