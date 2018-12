Maiori piange di nuovo, addio ad Antonietta Riccio

Maiori piange di nuovo. Nel giro di pochi giorni è spirata ieri sera Antonietta Riccio di 43 anni, che è purtroppo stata vinta da una malattia degenerativa. L’hanno accompagnata in questa battaglia gli affetti del papà Mario, la mamma Raffaella le sorelle Carmela ed Ester, il fratello Gaetano, che hanno dato il triste annuncio. Tanti conoscenti e amici attraverso i social hanno espresso ieri in tarda serata, dimostrazioni di affetto per Antonella.

La salma sarà trasferita oggi, 21 dicembre, alle 18.30, partendo dalla casa dell’Estinta in via Chiunzi 177, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Domani, sabato 22 dicembre (ore 9.30), sarà celebrato il rito funebre.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei cari e la famiglia di Antonietta.