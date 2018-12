Maiori: il maître dell’anno lascia il Faro di Capo d’Orso. Ferrara jr va al Danì Maison di Ischia

Bonny Ferrara, giovane e promettente maître-sommelier del ristorante Faro di Capo d’Orso, il tempio gourmet alle porte di Maiori dove si fondono cultura del territorio e grande raffinatezza, pronto ad approdare alla corte di Nino Di Costanza al Danì Maison di Ischia.

La notizia rilanciata dal sito lucianopignataro.it, trova conferme nelle parole del giovane direttore di sala del ristorante della famiglia Ferrara che attraverso facebook ha confermato l’indiscrezione. Peraltro preannunciata con una foto proprio con Di Costanzo.

«Ringrazio mio Padre Pio Ferrara per avermi trasmesso tutta la sua passione e per avermi dato la sua “benedizione” per questa nuova avventura – ha scritto Bonny sul profilo facebook – Grazie allo Chef Nino Di Costanzo per tutta la fiducia che mi sta dando. E’ un onore per me essere il nuovo maître-sommelier del Danì Maison. Metterò tutto il mio cuore e la mia passione per questo nuovo progetto. W la sala!».

Brillante, dinamico, rigoroso, Bonny, che ha saputo associare nel suo lavoro eleganza, compostezza e grande competenza, era stato lanciato già da alcuni anni nell’importante ruolo di direttore di sala proprio da papà Pio.

Autentica sentinella di sala pronto com’è stato a trasmettere alla cucina stellata di zio Pierfranco umori e sensazioni di chi si accomodava ai tavoli di quell’angolo di Francia che si affaccia sul mare della Costiera dallo sperone di punta Capo d’Orso, spicca dunque il volo nell’olimpo della grande gastronomia forte anche dell’esperienza maturata nell’azienda di famiglia.

Il 2018 che sta per concludersi è stato un anno importante per il nuovo maître sommelier del Danì Maison di Ischia. Bonny Ferrara, infatti, dopo aver vinto il concorso degli Emergenti Sala per il centro sud svoltosi a maggio presso il Savoy Beach Hotel di Paestum in concomitanza con l’evento “Le Strade della Mozzarella”, ha conquistato recentemente un altro prestigioso primato: il premio Gambero Rosso per il Miglior Servizio di Sala 2019.