Maiori. La Lega chiede ai Nas di intervenire sulla questione dei topi nella scuola primaria

Ancora un tassello si aggiunge alla vicenda relativa alla presenza di topi nella scuola primaria, denunciata dal presidente del Consiglio d’Istituto e smentita dal Comune secondo il quale si tratta semplicemente di qualche “topolino di campagna”. Ora sulla questione interviene il coordinamento costiero della Lega che scrive sia ai Carabinieri di Maiori ed Amalfi che al Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno invocando un pronto intervento. Riportiamo di seguito il testo della lettera inviata.

“Noi sottoscritti, Salvatore Proto e Alfonso Cavaliere, nella qualità di rappresentanti della Costiera Amalfitana del movimento politico denominato LEGA Salvini premier, rappresentiamo che nei giorni scorsi, e già in più occasioni, sono stati rinvenuti, all’interno delle classi frequentate dai bambini, escrementi di animali e residui di cibo rosicchiati. Dopo questi episodi, sono stati allertati la Dirigente scolastica, il Comune di Maiori e l’Asl, che hanno provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto.

Ebbene, dopo la ricognizione delle Autorità competenti, il Comune di Maiori, attraverso un comunicato stampa, ha avuto l’ardire di affermare che “non si tratta di ratti, bensì di topi comuni”, minimizzando il problema, anche per evitare “psicosi e timori”. Inoltre, nessun provvedimento “radicale” è stato preso, in quanto l’Asl avrebbe prescritto la rimozione dei contenitori in cartone presenti nelle aule, il divieto di lasciare cibo negli ambienti scolastici e la pulizia costante degli ambienti e delle suppellettili, cose che dovrebbero accadere ordinariamente. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i topi (mus musculus) ed i ratti (rattus norvegicus) sono entrambi bacini di riserva di malattie trasmesse dall’animale all’uomo e provocano le cosiddette zoonosi.

Ci sorprendiamo come, accertata la presenza dei topi, ne sia stata sottovalutata la pericolosità in un Istituto Scolastico, all’interno del quale è presente anche la mensa. Noi non conosciamo le dinamiche della ricognizione congiunta delle Autorità all’interno del plesso scolastico, ma ci meraviglieremmo se la mensa scolastica, e soprattutto i locali di preparazione e di trasformazione dei cibi, non fossero stati sottoposti ad una verifica più approfondita, con il prelevamento di campioni tramite tamponi.

Alla luce di quanto sopra, e certi della necessari età del nostro intervento, sicuramente non psicotico, invitiamo le Competenti Autorità, se lo ritenessero utile, ad intervenire ad horas sulla rappresentata situazione, a nostro sommesso avviso, sicuramente valutata e trattata con leggerezza.

Certi di pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti”