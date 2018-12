Maiori folla ai funerali di Marianna D’ Amato. Il discorso di Daniela Volpe per la Croce Rossa è davvero commovente

Maiori e la Costiera amalfitana piangono la giovane Marianna D’Amato, 32enne strappata alla vita dal male contro aveva combattuto fino alla fine col sorriso. Ai funerali in tantissimi e fra questi i volontari della Croce Rossa della Costa d’ Amalfi di cui lei faceva parte. Toccante il discorso della responsabile Daniela Volpe che pubblichiamo

“Hey Marianna, sei riuscita a riunire più volontari tu adesso che io per le mie riunioni di comitato…quasi quasi ne approfitto e metto un attimo ai voti il bilancio di previsione.

Previsione. E come faccio adesso a prevedere il nostro domani come sarà?? Ora mi mancano le mie certezze.

Marianna raccogli le quote

Marianna conta i servizi del trimestre

Marianna passa un sede ci sono gli attestati da consegnare e far firmare

Marianna chi va a vendere i panettoni?? Mi raccomando conserva le ricevute che a Nunzia nu ma voglio senter

Marianna controlla le presenze per la dialisi che quelli si dimenticano di firmare

Si va be’ marià ma nu fa a pesante…vir ca i pionieri nun c stann chiù

Eppure proprio i tuoi colleghi pionieri sono stati i primi a contattarmi appena hanno saputo la notizia. In un attimo mi è sembrato che si fosse ricomposta la componente…dal nazionale in giù, solo per te.

Marianna e il tuo desiderio di viaggiare. Sembravi sempre in attesa di un treno o di un volo.

E lunedì finalmente ce l’hai fatta a partire ma hai avuto la pazienza di aspettarmi. Non potevi partire senza il mio saluto, senza l’ ultimo abbraccio della tua seconda famiglia, la famiglia Croce Rossa.

Vai Marianna avviati. Lontano dal dolore e dalla sofferenza e avvisa lì su che quando ti raggiungeremo anche noi, non vogliamo campane ma solo sirene e luci blu”