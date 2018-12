Maiori, educazione stradale per gli studenti dell’Alberghiero “Pantaleone Comite”

L’Istituto Alberghiero “Pantaleone Comite” di Maiori nella giornata di ieri ha ospitato il corso di educazione stradale, un percorso itinerante che è promosso negli istituti della Costiera Amalfitana. Il responsabile del comando associato dei comuni di Maiori, Minori, Cetara e Tramonti, Giuseppe Rivello con i suoi collaboratori, ha illustrato ai ragazzi delle classi prima e seconda, le principali norme dettate dal Codice della Strada.

Un momento educativo, in cui sono stati illustrati i comportamenti più corretti e sicuri da tenere in strada, come il rispetto dei limiti di velocità, passando poi per i concetti di base per i ragazzi che conseguiranno la patente AM, come stop, sensi unici, attraversamenti pedonali, circolazione mantenendo la destra, obbligatorietà di casco della patente AM. Nell’incontro è stato anche affrontato la crescente presenza di biciclette elettriche.

Durante l’incontro c’è stata un intenso confronto, infatti gli studenti, con i loro docenti, hanno mostrato grande interesse rivolgendo numerosi quesiti agli agenti della municipale in Costiera. Questa serie di incontri serve come campagna di sensibilizzazione per la prevenzione di incidenti stradali: l’obiettivo è partire dai più giovani per promuovere il Costa d’Amalfi una cultura della sicurezza.