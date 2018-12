Maiori. Allarme per la presenza di topi nella scuola, chiesta la derattizzazione

Maiori. Allarme nella scuola primaria di via De Jusola per la presenza di topi sia nelle aree esterne che all’interno dell’edificio. Il dubbio che vi fosse la presenza di roditori è scattato ieri quando dei lavoretti che i bambini avevano realizzato sono stati trovati rosicchiati. Adele Laudano, Presidente del Consiglio d’Istituto, ha inviato immediatamente una nota all’Asl competente sul territorio ed al Comune di Maiori segnalando la situazione e chiedendo la derattizzazione sia dell’edificio scolastico che dell’area circostante. Nella notte si legge che «La richiesta di derattizzazione è dovuta alla presenza di numerosi ratti all’interno e all’esterno dell’edificio, già segnalati da diversi mesi, che comportano rischio igenico–sanitari oltre che degrado ambientale andando a ledere anche i termini di decoro. Inoltre è stato chiesto anche un intervento di migliorie strutturali ed ambientali capaci di eliminare le vie d’ingresso che favoriscono l’insediamento dei topi. Data la premessa, in caso contrario si provvederà a ricorrere all’autorità giudiziaria competente per accertare le eventuali responsabilità civili e penali per eliminare completamente il problema».