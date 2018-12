Lutto per un bambino ad Agerola , rinviato il Presepe Vivente

Un grave lutto ha colpito la cittadina dei Monti Lattari che sovrasta la Costiera amalfitana, un bambino muore nella culla a soli due mesi. Una tragedia sconvolge Agerola. Alle tre di notte i giovanissimi genitori del piccolo si sono accorti che il figlio non respirava più. Allertati i medici del 118 quando sono arrivati nella casa, dove fino a poche ore prima si respirava la felicità per la nascita del primo figlio, non c’era più niente da fare. Non hanno potuto che accertare la morte del bimbo. Sconvolta la famiglia, gli inquirenti potrebbero decidere di aprire un’inchiesta e i parenti stanno valutando di presentare una denuncia. Solo l’autopsia, che tocca al pm di Torre Annunziata disporre, potrebbe chiarire cosa sia accaduto al piccolo neonato morto a soli due mesi.

Positanonews è partecipe a questo dolore , ecco il comunicato