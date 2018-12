Lutto a Ravello è morta la ragioniera del Comune Antonella Gambardella. Il cordoglio del sindaco

Ravello, Costiera amalfitana. Domenica triste per la Città della Musica , oggi la notizia della scomparsa della ragioniera del Comune Antonella Gambardella. Donna amata e stimata , grande lavoratrice seria ed onesta. Aveva solo 63 anni. Domani alle 15 l’ultimo saluto con rito civile: il feretro sarà trasportato presso i giardini davanti al Municipio dove parenti ed amici potranno esternare l’ultimo saluto

IL CORDOGLIO DEL SINDACO SALVATORE DI MARTINO

Il Sindaco, interprete dei sentimenti dell’intera Amministrazione e dei dipendenti, in servizio ed in congedo, del Comune di Ravello, partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia Gambardella – Costantino – Cantarella, per la perdita della cara

ANTONELLA

dipendente del Comune di Ravello, ricordandone il diligente servizio prestato in questi ultimi anni ed il suo forte legame con la sua cara mamma, la sua famiglia e la Città di Ravello

Dalla Residenza Municipale, 9 dicembre 2018

La redazione di Positanonews fa le più sentite condoglianze alla famiglia tutta