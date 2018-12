Lutto Pietro Foglia. Le condoglianze da Ravello e dalla Costiera amalfitana

Ravello e la Costiera amalfitana piangono la scomparsa dell’ingegner Pietro Foglia morto all’età di 68 anni. Ricoverato d’urgenza al “Moscati” di Avellino qualche giorno fa, Foglia è stato poi portato a casa.

Nativo di Baiano, in provincia di Avellino, Foglia è stato Presidente del Consiglio Regionale della Campania, nell’era Caldoro. In passato è stato un riferimento storico della Democrazia Cristiana, della Margherita, dell’Udc e di Forza Italia. Alle Regionali del 2010 ottenne 15mila preferenze, per poco non bissò l’elezione anche nel 2015

Veniva a Ravello in Costa d’ Amalfi, città che aveva nel cuore, con la moglie Lucia Di Lieto e le figlie Antonia e Amalia

Condoglianze dalla redazione di Positanonews