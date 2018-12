Lutto al braccio per gli arbitri

Le terne arbitrali di serie C scenderanno in campo con il lutto al braccio per commemorare la prematura scomparsa di Riccardo Pelagatti, guardalinee della sezione di Livorno, in forza alla Can Pro.

A causa di una malattia è morto nella mattina di giovedì 6 Riccardo Pelagatti, assistente arbitrale livornese di 32 anni ed elettricista nella ditta di famiglia. Lascia la moglie Eleonora, con la quale era sposato dal 2015. I funerali si terranno oggi 7 alle 15.30 nella Chiesa di San Martino a Salviano.

Ecco le designazioni per la 15ª giornata. Samb-Sudtirol sarà diretta da Meraviglia, che ha arbitrato la stessa gara nella passata stagione, a campi invertiti.

GIRONE A. Domenica, 14.30, Arezzo-Alessandria: Santoro di Messina (Salvatori-Della Croce); Carrarese-Pistoiese: De Angeli di Abbiategrasso (Pacifico-Trinchieri); Juventus Under 23-Pisa, ad Alessandria: Moriconi di Roma (Cavallina-Pappalardo); Novara-Lucchese: Maggio di Lodi (Magri-Cubicciotti); Olbia-Siena: Di Graci di Como (Valente-Campogrande); Piacenza-Arzachena: Donda di Cormons (Colinucci-Feraboli); 16.30, Pro Patria-Gozzano: Fontani di Siena (Licari-Grasso); 18.30, Albissola-Entella, a Chiavari: Curti di Milano (Vono-Cataldo); Pontedera-Pro Piacenza: Rossetti di Ancona (Vitale-Ricciardi). Lunedì, 20.45, Pro Vercelli-Cuneo, diretta tv Raisport: Carella di Bari (Rinaldi-Fraggetta). Classifica: Carrarese 27; Piacenza 26;?Pro Vercelli e Arezzo 25; Pontedera 20; Entella e Pisa 19; Siena 18;?Novara e Pro Patria 16; Cuneo (-3) e Gozzano 15; Juventus Under 23 e Olbia 14; Alessandria 13; Pro Piacenza (-1) e Albissola 12; Pistoiese e Arzachena (-1) 11; Lucchese (-11) 7.

GIRONE B. Domani, 14.30, Pordenone-Ravenna: Guida di Salerno (Mariottini-Meocci); Renate-Fano, a Meda: Angelucci di Foligno (Saccenti-Baldelli); Rimini-AlbinoLeffe: Repace di Perugia (Abruzzese-Pappagallo); Triestina-Gubbio: Longo di Paola (Massara-D’Elia); Vicenza-Teramo:?Acanfora di Castellammare di Stabia (Testi-Amantea); Vis Pesaro-Feralpisalò: Lorenzin di Castelfranco Veneto (Lenza-Santi); 18.30, Imolese-Vecomp:?Fiero di Pistoia (Spiniello-Montagnani);?20.30, Monza-Giana: Cosso di Reggio Calabria (D’Apice-Nasti); 20.45, Ternana-Fermana, diretta tv Sportitalia: Paterna di Teramo (Di Giacinto-Micaroni). Domenica, 14.30, Samb-Sudtirol: Meraviglia di Pistoia (Berti-Nuzzi). Classifica: Pordenone 26;?Triestina (-1) e Feralpisalò 25; Fermana 24; Ternana, Vicenza e Ravenna 23; Vis Pesaro 22; Sudtirol e Imolese 19;?Monza 17; Samb, Rimini, Giana e Teramo 15; Gubbio 13; Fano e Renate 12; AlbinoLeffe 11;?Vecomp 10.

GIRONE C. Domani, 14.30, Rieti-Paganese: Gariglio di Pinerolo (Fantino-Biava); Trapani-Juve Stabia: Camplone di Pescara (Ruggieri-Basile). Domenica, 14.30, Cavese-Potenza: Vigile di Cosenza (Cantafio-Terenzio);?16.30, Bisceglie-Catania: Robilotta di Sala Consilina (Avalos-Catamo); Casertana-Monopoli: Marini di Trieste (Miniutti-Vettorel); Matera-Rende: Ayroldi di Molfetta (De Palma-Dibenedetto); Vibonese-Siracusa: Cascone di Nocera Inferiore (Dell’Olio-Politi); 18.30, Virtus Francavilla-Catanzaro, a Brindisi: Marchetti di Ostia Lido (Madonia-Trischitta); 20.30, Sicula Leonzio-Reggina: Petrella di Viterbo (Maninetti-Carrelli). Riposa: Viterbese. Classifica: Juve Stabia (-1) 32; Rende (-1) 27; Trapani (-1) 26; Catania e Catanzaro 24; Casertana e Vibonese 21;?Potenza 20; Monopoli (-2) e Sicula Leonzio 18; Cavese e Reggina 14;?Virtus Francavilla 13; Siracusa (-1) 12; Bisceglie 11; Rieti 10; Viterbese 5; Paganese 4; Matera (-8) 3.

GIUDICE SPORTIVO. Dopo il recupero Viterbese-Bisceglie è stato squalificato per una gara Longo del Bisceglie.

GHIRELLI E TOGNON. Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha portato un saluto alla rappresentativa Under 17 di categoria, in ritiro a Pontassieve. Il vicepresidente Tognon ha partecipato, a Bruxelles, a “Erasmus+ Sport Cluster Meeting on The Integrity of Sport”, organizzato dalla Commissione Europea.

pro piacenza a santarcangelo. Il Pro Piacenza giocherà le restanti gare interne al Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna.

panchine – serie d. Il Pomigliano (Serie D, girone H) ha affidato la panchina a Marcello Casu.

