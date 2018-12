“Like” a Salvini, CasaPound e Donald Trump: critiche nei confronti del rapper di X Factor Anastasio, originario di Meta

Like e condivisioni sul proprio profilo e così è scattata la polemica. Stiamo parlando delle critiche che sono state mosse nei confronti dell’aspirante rapper originario di Meta, Marco Anastasio, il quale questa sera parteciperà alla finale del talent show X Factor.

A sollevare la questione è stato il podcast satirico “Ingranaggi”, il quale ha proposto un episodio intitolare “L’altra faccia di Anastasio di X Factor”. Qui è stato raccontato come sul proprio profilo ufficiale Facebook, l’artista in questione avrebbe condiviso diverso materiale e diverse notizie riguardo Matteo Salvini, Donald Trump e CasaPound. Non solo condivisioni, ma diversi “like” e commenti che difatti lascerebbero intendere che vi siano delle simpatie politiche in tal senso.

Oltre ad aver condiviso anche una fake news sulla nave “Diciotti”, sono apparsi anche dei commenti di tipo garantista nei confronti dell’ex produttore Harvey Weinstein, accusato di violenze sessuali da tante attrici di Hollywood.

Insomma, sicuramente un qualcosa di singolare per un artista rap. Soltanto qualche giorno fa, il rapper Salmo si era esposto in tal senso e aveva criticato apertamente la Lega e Salvini, asserendo: “Se ti piace Salvini brucia il mio cd”. Ormai nota, poi, la diatriba che ormai risulta cronica tra il Ministro dell’Interno e il rapper Gemitaiz; i due si sono spesso beccati sui social.

Qui il servizio completo di “Ingranaggi”.