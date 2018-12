Libri in uscita. Tradotto il libro di Morris West “Figli del Sole”, pubblicato da “La Città del Sole”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Uscirà “Figli del sole” per conto della casa editrice “La Città del Sole”, a gennaio 2019, e sarà presentato anche alla “Casa dello Scugnizzo” a Materdei, quartiere popolare di Napoli.

Napoli fu colpita da più di cento bombardamenti; era devastata, senza cibo, senza forze.

I Napoletani liberarono con “Le quattro giornate” la città; gli Americani la trovarono liberata e portarono cibo e soldi.

Tanti ragazzi che avevano perso la famiglia o avevano una famiglia inerte riuscivano a inventarsi la vita.

Soli, nonostante tutto, si conquistavano con sforzo e dolore un’esistenza; non si sapeva se ci sarebbe stato un futuro, partendo da condizioni infime.

Uno dei tanti scugnizzi di “Borgo degli Orefici”, don Mario Borrelli, con la tonaca e la fede riesce a programmare una via alla speranza, un percorso di riabilitazione e fornisce necessari piatti caldi.

Riesce ad avere aiuti e concretizza il suo lavoro nella “Casa dello Scugnizzo”, una struttura aperta, che esiste, ancora oggi, a testimonianza di stabili esigenze.

Ora entra in campo la letteratura, quella sensibile ai fatti della vita e, addirittura, di un altro emisfero.

In Australia vive il grande scrittore australiano Morris West, che viene a conoscenza della storia di don Mario Borrelli e raggiunge Napoli, scegliendo, poi, Sorrento come residenza.

Vuole approfondire e, così, racconta alla sua gente, ai suoi lettori, di formazione anglosassone, una storia di vita vissuta in una terra ancora malamente “toccata” dalla seconda guerra mondiale.

Poco più della metà degli Anni Cinquanta del secolo scorso fissa la sua diretta esperienza in “Children of the sun”.

Si tratta di un saggio profondamente umano, che con un resoconto preciso e analitico descrive le vicende napoletane e italiane, ed è apprezzato per l’onestà intellettuale e per la lucida partecipazione; indica anche precise responsabilità e, forse, perciò mai tradotto prima in italiano.

Un ex-scugnizzo, Salvatore Di Maio, ormai adulto, istruito, padre di famiglia, traduce il libro di Morris West e fra poco potremo leggere “Figli del Sole”, ancor oggi interessante perlustrazione di una geografia umana del centro di Napoli, della riviera sorrentina e delle radici del Vesuvio.

Melaine Bryan, figlia di Morris West, che cura con la “Morris West collection Pty-Ltd” il patrimonio letterario del padre, ha rinunciato per due anni alle royalties e ha sostenuto con entusiasmo questo progetto editoriale, anche con una prefazione.

La “Fondazione Casa dello scugnizzo” ONLUS ha accolto la pianificazione editoriale, mentre gli eredi dell’editore Sergio Manes, continuatori della storica casa editrice “La Città del Sole”, stanno pubblicando il volume, che uscirà a giorni nel prossimo anno ed entro la fine di gennaio 2019 sarà presentato.

E’ conveniente leggerlo; ci sono tracce vere della nostra storia.

Maurizio Vitiello