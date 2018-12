Articolo di Maurizio Vitiello – Questa mattina, 8.12.2018, si potrà comprare in libreria “QUANDO LA TERRA CHIAMA” (Armando Curcio editore), validissimo romanzo di esordio della guida ed esperta della Namibia, ALESSANDRA LARICCHIA, che si racconta e racconta la meraviglia e le difficoltà di una vita in lontane terre africane.

TRASFERIRSI IN NAMIBIA E VIVERE NELLA SAVANA. IL LIBRO CHE RACCONTA UN’INCREDIBILE AVVENTURA DI UNA DONNA ITALIANA IN AFRICA.

Trama, in fondo, semplice, eccola:

Una donna mette piede in Africa, per la prima volta nella sua vita, e si accendono motivi di vita e si scatena una rivoluzione personale, che travolge la sua intera esistenza.

Guya, nata a Napoli e cresciuta nell’Europa diplomatica, una carriera avviata, sradica all’improvviso i progetti di una vita intera e con suo marito fa rotta verso un altrove, nemmeno concepito, tutto loro.

Un altrove africano all’ombra di un “lodge” da costruire insieme nella zona più remota della Namibia: il Caprivi.

La savana di giorno, le costellazioni di notte saranno il suo nuovo scenario tra le meraviglie della vita con gli animali, i tanti pericoli e le diverse minacce dei bracconieri, la scoperta di un sé tenuto silente per troppi anni.

Incombono, però, una morte improvvisa e una grave crisi.

L’Africa ti porta un passo diverso, sembra assecondare la lentezza per farti metabolizzare sostanza.

Alessandra Laricchia, 40 anni, è la prima donna guida safari in Namibia, sicuramente la prima napoletana, al punto di conquistare il terzo capitolo del libro “Donne come noi”, realizzato da “Donna Moderna” e che diventerà uno spettacolo teatrale, in cui si narrano storie di cento donne normali, ma divenute un po’ speciali.

Con la sua associazione Cafè Africa mette in relazione l’Italia con il Continente Nero.

Alessandra vive incanti e marcia sugli entusiasmi; tenacia e pragmatismo la conducono a vivere l’avventura, anche se ben motivata e coltivata.

La sua vita è una grande sfida, comprendere quei popoli che vivono di poco e riuscire a sostanziare nel suo quotidiano radici ancestrali, che noi occidentali non riusciamo più a percepire.

Con metodo procede e vive altri litorali.

Noi abbiamo Capri, loro lì hanno l’infinito davanti che cangia in crepuscoli mattutini e serotini e si proietta in uno schermo dinnanzi a una terra madre.

Il divino lì incontra l’uomo.

Ecco alcuni stralci significativi:

“Da bambina ricordo che avvertivo una strana attrazione per il largo e cercavo di raggiungere a nuoto un confine lontano […]. Un giorno, prendendo coraggio e senza avere la forza di raccontare del richiamo, chiesi a mio padre di andare a nuoto fino all’orizzonte. Inconsapevolmente mi svelò un grande segreto: «Laggiù c’è l’Africa». Subito risposi: «Andiamoci allora!».

Credo che da quel preciso momento sia iniziato a nascere in me il mito di una terra che non ha mai cessato di sussurrare il mio nome.”

Ecco una breve bio-scheda sulla giovane autrice napoletana:

Alessandra Laricchia ha fatto dell’Africa la sua scelta d’amore e vive per parte dell’anno in Namibia.

Nata a Napoli, dopo gli studi diplomatici e il giornalismo, ha deciso di dedicarsi all’Africa fondando l’associazione Café Africa e il blog http://www.cafeafrica.it , con l’obiettivo di diffondere la conoscenza del continente combattendo gli stereotipi negativi.

In seguito, è divenuta guida safari in Namibia e travel consultant per l’Africa australe.

Da tutte queste e altre esperienze, è nato il suo primo romanzo, che si preannuncia un successo.

Info:

Il libro “Quando la terra chiama”, prezzo 14,90 € e 310 pagine, è disponibile in tutte le librerie e librerie on-line italiane e, naturalmente, sul sito internet della casa editrice www.curciostore.com

Quando la terra chiama

di Alessandra Laricchia

Editore: Curcio

Collana: New minds

Data di Pubblicazione: novembre 2018

EAN: 9788868682842

ISBN: 8868682842

Pagine: 310

Formato: brossura

Da leggere per viaggiare e comprendere angoli e spaccati di mondi lontani, che si stanno sempre più avvicinando al “continente gaudente”.

Maurizio Vitiello