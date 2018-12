“L’eclissi della storia” di Gennaro Cuccaro – Il primo romanzo web di Positanonews

In collaborazione con il giornale web Positanonews e l’Associazione Posidonia, l’autore Gennaro Cuccaro presenta il suo primo romanzo giallo, denominato “L’eclissi della storia”. Ogni mercoledì, a partire dal 12 dicembre, su Positanonews verrà pubblicato un episodio di questo romanzo, che si preannuncia innovativo sia dal punto di vista della pubblicazione, infatti per la prima volta Positanonews pubblica sul web un romanzo a puntate, sia dal punto di vista letterario. Il romanzo appare come un giallo psicologico, non un giallo poliziesco tout court, ma che scava all’interno del lettore, alla ricerca delle motivazioni che spingono il giornalista Thomas Reds alla scoperta di una verità superiore, nascosta al di sotto di una foresta di simboli. E’ un romanzo senza un vero protagonista, infatti il mistero stesso e le ancor più misteriose pergamene dell’intreccio narrativo la fanno da padrone in questo romanzo democratico, in cui è il lettore stesso che potrà giudicare la veridicità del lavoro filologico ed “investigativo” di questo giornalista a caccia di fama. L’autore non dimentica le proprie origini editoriali, infatti rievoca un’Istituzione Crociata della Costiera Amalfitana, l’Ordine Gerosolimitano fondato da Fra Gerardo Sasso, oggi divenuto noto come I Cavalieri di Malta. Un Ordine che combatté nel Medioevo per liberare i Luoghi Santi, alla ricerca di una verità superiore, proprio come il giornalista del romanzo che tenterà di rinvenire una testimonianza del nostro passato all’interno di un convegno organizzato dal suo direttore. Sarà un dibattito che presenterà luci ed ombre, appunto “un’eclissi della storia”.

Una breve nota biografica sull’autore: Gennaro Cuccaro è nato a Vico Equense il 7 dicembre 1989. Laureato in Filologia Moderna presso l’Università degli Studi di Salerno, pubblica con la casa editrice Officine Zephiro due libri sulla storia e sulla gastronomia locale, “Le origini di Positano” (2014) e “I sapori di Positano” (2016). Dopo aver redatto diversi d’articoli storici, d’opinione e gastronomici per Positanonews, tra cui la rubrica Discovering Positano (2015), decide di cimentarsi in questa nuova avventura letteraria, il suo primo romanzo giallo.