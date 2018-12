Le vacanze natalizie in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana: Programma eventi per i prossimi giorni

Queste festività sono ricche di eventi qui in Penisola Sorrentina ed in Costiera Amalfitana.

Abbiamo avuto modo di vivere tanti bellissimi momenti nell’attesa di questo Natale, appena trascorso, ma non preoccupatevi, gli eventi in suo onore ed in attesa dell’anno che verrà sono ancora tantissimi.

Per quanto riguarda la Penisola Sorrentina, per la precisione a Sorrento, il programma eventi è molto vasto:

questa sera, per cominciare, il primo giorno della messa in scena del presepe vivente di Casarlano, organizzato dall’azione cattolica, che sarà visitabile gratuitamente nei seguenti giorni fino al 13 Gennaio.

A Villa Fiorentino si può ancora visitare il Presepe Napoletano, fino al 6 Gennaio, una tradizione che va avanti da nove edizioni.

Inoltre, questo pomeriggio il villaggio di Babbo Natale sarà di nuovo aperto per i più piccoli.

Sempre a Sorrento, questa sera alle 19 il concerto del coro della Cattedrale in “A Very little Christmas”.

A Massa Lubrense, nel primo pomeriggio, la quarantesima edizione della “Marcialonga” da piazza Vescovado.

A Sant’Agnello, questa mattina, Babbo Natale salirà sulla sua vespa per portare caramelle a tutti i bambini buoni, mentre questa sera la prima rappresentazione dello spettacolo teatrale “La fortuna con la effe maiuscola”, commedia comica di Edoardo De Filippo, che sarà poi riproposta il 28 – 30 Dicembre e il 5-6 Gennaio, alle ore 19.

A Piano di Sorrento questa sera, alle 18.45 il gruppo culturale di Ciro Ferrigno, presenterà “Raccontiamo il Natale”, un intervento sulla nascita di Gesù e sulle tradizioni, presso la Chiesa di Santa Teresa.

A Meta, alle ore 12 la sesta edizione di “Natale in Vespa”, una sfilata a premi. Anche i bambini riceveranno in premio dei dolcetti.

Sempre a Meta, nello specifico Alberi, questa sera nella Parrocchia Santa Maria delle Grazie, alle ore 18.30, il concerto “Luna di Kislev”, un tradizionale concerto natalizio, per un momento di musica e tradizione, ma soprattutto da passare insieme. Il concerto sarà riproposto il 6 gennaio alle ore 19.

In Costiera Amalfitana questa sera tanti eventi bellissimi:

ad Agerola torna il Presepe Vivente, che sarà visitabile anche il 30 Dicembre e il 4 Gennaio.

A Positano, questa sera alle 18, sarà celebrata la Santa Messa di Santo Stefano da Mons Michele Fusco, vescovo di Sulmona, che per tanti anni è stato parroco di Positano e subito dopo, alle 19, il Concerto di Natale a cura dell’Associazione “Franco di Franco”.

Ad Amalfi, prima l’ uscita delle bande folcloristiche in vista del Capodanno, poi alle ore 16:30 la sfilata da Via delle Cartiere del gruppo del “Capodanno Folk Amalfitano”e alle 18:30 Tombolata Musicale presso il Salone Morelli a cura dell’Associazione Pensionati “Orizzonti Sereni”.

A Ravello, nel Centro Storico, alle ore 10, le Melodie pastorali della tradizione natalizia degli Zampognari di Scala, poi ai Giardini del Vescovo, alle ore 12.00 la Tombola di Beneficenza, a cura di Associazione Culturale Ravello in Scena, Azione Cattolica e Forum dei Giovani di Ravello (in caso di condizioni meteo avverse la tombola si terrà nella Chiesa di Gradillo).

A Minori questa sera, dopo il successo di ieri, ci sarà di nuovo la rappresentazione di “Napoli milionaria” a cura gruppo teatrale “Il Proscenio”.

A Vietri sul Mare, infine, a cura della Croce Rossa Italiana, questa sera, nuovo appuntamento della tombolata di solidarietà, che ha già avuto gran successo a Positano, Tramonti e Minori.

Insomma, tanti sono gli eventi a cui poter prendere parte in questa giornata di festa, basta solo scegliere.

Buon Santo Stefano a tutti!