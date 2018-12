L’Avellino ci riprova i biancoverdi di Bucaro affrontano il Latina al Partenio

Giovanni Bucaro, 48 anni, allenatore dell’Avellino lps

Diciassettesima e ultima giornata del girone di andata (diciannovessima per i gironi E, F e G) del campionato di Serie D. Dopo questo turno la Serie D osserva la sosta natalizia e il ritorno in campo è previsto per domenica 6 gennaio 2019.

ANTICIPI. Ieri si sono disputati ventidue anticipi. Non fa sconti il Mantova capolista del girone B: due gol al Villafranca Vr siglati da Varano e Yeboah).

Continua la marcia dell’Adriese nel girone C: successo in casa del Levico Terme con un gol dal dischetto di Aliu. In questo raggruppamento il Belluno ha superato il Trento 1-0 (rete all’11’ pt di Corbanese) e vittoria in trasferta dell’Union Feltre con le firme di Calì e Franchini contro la Clodiense.

Al Campobasso nel girone F non è riuscito il bis dopo il successo di domenica scorsa in casa del Matelica. I rossoblù bloccati in casa dalla Sammaurese sullo zero a zero. Derby alla Jesina che ha superato di misura la Sangiustese con una rete al 2’ pt di Cruz Pereira. Di slancio la Recanatese contro il Forlì: 4-1 il risultato finale con reti di Nodari, doppietta di Sivilla, 10’ st Sivilla e chiusura di Palmieri. Il gol dei romagnoli del momentaneo 3-1 firmato al 24’ st da Ambrosini. Al Francavilla è bastata la rete al 7’ della ripresa siglata da Palumbo per vincere in trasferta contro la Savignanese. Festa del gol in Pineto-Avezzano con pari finale: 3-3. Ieri sera il Cesena ha rafforzato il primato battendo due a zero il Real Giulianova con i gol di Rutjens e Biondini.

Nel girone I Marsala-Nocerina si è conclusa senza acuti: entrambe restano in zona play off, però oggi arriva la risposta della concorrenza.

AVELLINO-LATINA. I tre punti conquistati mercoledì scorso in Sardegna contro il Budoni restano subjudice per il reclamo della formazione isolana che sostiene un utilizzo errato di alcuni elementi squalificati da parte dell’Avellino con il comunicato del giudice sportivo giunto lo stesso giorno della partita. Per dirimere la questione occorre aspettare i vari pronunciamenti della Giustizia sportiva, ma nel frattempo si torna in campo e i biancoverdi di Bucaro ospitano al Partenio il Latina dovendo fare a meno di ben quattro elementi squalificati (appunto): il portiere Pizzella, il difensore Morero, il centrocampista Matute e l’attaccante Tribuzzi. Intanto nel girone G la capolista Lanusei ha battuto già la Lupa Roma 1-0 (gol al 10’ st di Ladu), blitz del Budoni in casa del Flaminia, quattro reti della Vis Artena tra le mura amiche del Castiadas e punti pesanti per l’Ostia Mare ospite del Monterosi.

bari-roccella su dazn. I biancorossi di Cornacchini, leader del girone I, oggi al San Nicola affrontano il Roccella e la gara sarà visibile sulla piattaforma multimediale Dazn.

variazioni di orario e di campo.

Per quanto riguarda le variazioni di orario Avellino-Latina (G) si gioca alle ore 16.30 mentre alle 15 si disputeranno: Fidelis Andria-Altamura (H), Bitonto-Picerno (H), Sarnese-Pomigliano (H), Audace Cerignola-Francavilla (H), Acireale-Palmese (I). Invece Arconatese-Lecco (A) si disputa al campo Garavaglia di Inveruno, St. Georgen-Este (C) allo “Scolastico” di Brunico e San Marino-Modena (D) al “Todoli” di Cervia.

