L\'arte della Pizza. New entry: La Pescatora, fusione tra i sapori del mare

Nessuno riesce a resistere alla pizza, a quel profumo di pomodorini rossi, alla mozzarella filante, accompagnata da foglioline di basilico fresco. Una specialità napoletana incoronata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Fare il pizzaiolo infatti è un’arte: si sono trasformati elementi basici come l’acqua e la farina in una creazione di incredibile valore culturale che rappresenta l’Italia nel mondo.

Oggi in tutti i ristoranti c’è una vasta scelta, una pizza per ogni gusto, ma alle tradizionali margherite, capricciose e marinare, questa volta Pino della Pizzeria Lucignolo BellaPizza di Napoli ha sfornato la “Pescatora”: un mix di frutti di mare e gamberi. Un’ottima alternativa al tradizionale spaghetto a vongole, presente sulle nostre tavole per il cenone di Capodanno o, perché no, semplicemente da aggiungere come ulteriore portata all’interminabile menù natalizio.

Ancora una volta Pino ci sorprende con le sue gustose iniziative e l’immensa creatività che lo contraddistingue. Buon Appetito a tutti!