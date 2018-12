Atrani, Costiera Amalfitana. La pioggerella che ha reso uggiosa questa vigilia di Natale in Costa d’ Amalfi non ha impedito la Calata della Stella sulla Costa d’ Amalfi di scendere dal cielo dei Monti Lattari anche questo 2018. Un’intera comunità si è stretta intorno alle sue radici ed ha augurato Buon Natale a tutto il Mondo con la spettacolare discesa della Stella Cometa partita poco dopo le 23, 30 per terminare proprio alla mezzanotte di Natale

La tradizione c’è ad Amalfi e ad Atrani. Qui La Stella, una palla infuocata composta da circa 300 biancali montati su una piattaforma metallica, viene allestita e fatta scivolare su un cavo d’acciaio, lungo circa 300 metri che, partendo dal monte Aureo, termina sulla terrazza panoramica della Collegiata di S. Maria Maddalena. La traiettoria è assicurata da un complesso sistema di cavi e di funi che da valle si arrampica fin sulle pendici del monte attraversando i terrazzi e sfidando gli ostacoli rappresentati da tetti e dalle antenne. Un sistema che sfida le leggi della fisica e si basa sulla forza dell’uomo. Sono persone come Lello Criscuolo che, gratuitamente, con una quindicina di persone che gli danno una mano a preparare e cinque a gestire le corde riesce a portare avanti questo evento che Positanonews promuove gratuitamente per la comunità e perchè lo ritiene una delle cose più sane e belle della Campania.

Nella diretta di Paolo Breglia Amalfi