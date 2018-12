Il Comune di Positano ha organizzato un evento al solo scopo di promuovere la socializzazione denominato: “Family Running & Friends”. Le condizioni meteo non erano propriamente fantastiche ma l’evento si è potuto svolgere lo stesso in tutta tranquillità. La gara amatoriale è partita dalla Chiesa Nuova ed il traguardo è stato stabilito all’anfiteatro della Piazza dei Racconti. All’evento c’erano anche le istituzioni, che di fatto l’hanno promosso, come il sindaco Michele De Lucia e l’assessore Antonino Di Leva. Riportiamo una fotogallery in merito e ribadiamo che iniziative del genere dovrebbero essere stimolate più spesso in quanto la socializzazione è un traguardo molto importante a cui si può puntare praticamente sempre.

