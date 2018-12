La magia del Capodanno a Positano e Sorrento. I nostri due consigli per i lettori

Ancora non sapete come trascorrere la notte di Capodanno? Se siete a Positano potrete scegliere di vivere la magia del 31 dicembre brindando sulla Spiaggia Grande dove, allo scoccare della mezzanotte, il cielo si colorerà con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici ed i festeggiamenti proseguiranno con il concerto del percussionista e cantautore Tony Esposito, aspettando l’alba ballando con i DJs Positanesi. Se invece volete festeggiare nella bella Sorrento sono tantissimi i locali che organizzano veglioni con intrattenimenti musicali. Ma imperdibile, la sera del 31, è l’appuntamento in Piazza Tasso con il tradizionale Ciucco di Fuoco, una sagoma di asino carica di bengala, fuochi d’artificio e petardi. Si tratta di una tradizione antica, attribuita ai contadini che, proprio in occasione del nuovo anno, preparavano la sagoma di un asino per poi darle fuoco, volendo in questo modo allontanare le negatività e gli spiriti maligni, augurandosi un nuovo anno ricco di prosperità e felicità. Alla mezzanotte il nuovo anno verrà salutato anche a Sorrento con lo spettacolo dei fuochi d’artificio sparati da una chiatta situata al largo del Porto.