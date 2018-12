La Juventus ha ammazzato il campionato. Il post di Silvio Staiano Capri Watch che fa riflettere

Assassini! Siete degli “assassini”!

Oramai è chiaro a tutti che “traete piacere” dalla “morte”!

Ma con quale “cuore” lo “ammazzate” in questo modo? Ma come fate ad avere un coraggio del genere??

Li state ammazzando uno dietro l’altro senza pietà!!! 😥😥😠😠😠😥

Solo l’ultimo, prima d’essere ammazzato cinicamente, pareva farcela poche “giornate” prima di spirare ma……ha fatto la stessa fine.

Questo, avete deciso d’ammazzarlo subito. Solo in questo Paese uno degli Sport più belli è oramai privo di speranza e pathos.

Condannato senza appello ad una misera sorte!

Avanti il prossimo, venga avanti il 2019-2020 condannato alla medesima sorte sacrificale per rendere felici quei milioni di “bimbi” che voglion vincere sempre…altrimenti portan via il pallone! 😥🤔🙂😥😥😥

Ps. Questo post non è assolutamente riferito ad eventuali ingiustizie o errori arbitrali ma solo all’assenza di competitività per la vittoria degli scudetti in Itali