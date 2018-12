La bontà di Gino Sorbillo a Portobello

Cortesia, grinta, entusiasmo, sono solo alcuni degli aggettivi che contraddistinguono Gino Sorbillo, artista della pizza napoletana. Come tutti sanno, Gino è il perfetto continuatore di una stirpe di pizzaioli eccezionali e, anche se solitamente è necessario fare lunghe file prima di poter entrare nei suoi locali, una volta seduti al tavolo, ogni minuto di attesa è ricompensato con i sapori delle migliori materie prime, che garantiscono qualità ed eccellenza.

Gino solitamente trascorre il periodo estivo proprio nella nostra Positano insieme alla sua famiglia. Questa sera è stato ospite alla trasmissione Portobello, condotto su Rai 1 da Antonella Clerici, dove ha dimostrato ancora una volta la sua immensa bontà e solidarietà, infatti ha deciso di offrire per un intero mese fornitura di alimenti quali pomodori, mozzarella, farina, per un gruppo di ragazzi down, pizzaioli emergenti, così da favorire il buon andamento del loro ristorante.

Un bel gesto e soprattutto un esempio per tutti. Complimenti!