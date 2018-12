Juve Stabia rischia col Francavilla brutta partita

BRINDISI Ha rischiato davvero di poter perdere l’imbattibilità, proprio all’ultima curva di un girone d’andata stradominato. Invece la Juve Stabia ha avuto la forza di reagire alla determinazione della Virtus Francavilla e, più forte di un terreno di gioco non impeccabile e della stanchezza di diversi elementi, ha portato a casa un punto comunque importante.

In virtù del successo nel pomeriggio, si avvicina il Trapani ma alzi la mano chi pensava che, al giro di boa, la Juve Stabia si sarebbe ritrovata in vetta alla classifica a +7 sulla seconda. Una prima parte straordinaria per i gialloblù, ora chiamati all’ultimo sforzo di questo lungo anno solare. Domenica, al Menti, c’è il malandato Siracusa, per prepararsi al meglio ad un 2019 da vivere da protagonista. Ovviamente con meno sofferenza e non emulando la gara del Fanuzzi.

IN OMBRA

Contro la Virtus Francavilla, infatti, la Juve Stabia non ha giocato la sua miglior partita e soprattutto non ha saputo sfruttare la superiorità numerica per oltre mezz’ora. Dopo essere passata in svantaggio, la squadra di Fabio Caserta ha trovato il pari solo su rigore e poi non ha cercato con convinzione quella che sarebbe stata la quattordicesima vittoria in campionato.

A dire il vero, forse sarebbe stata diversa la gara se Nordi non si fosse superato, dopo 8′, sulla grande girata di Paponi sul primo palo. Anche perché poco dopo Marzorati la combinava grossa, leggendo male un lancio dalle retrovie di Caporale, e ne approfittava Partipilo per infilare Branduani in uscita. Sarao sfiorava il raddoppio al quarto d’ora, la poca brillantezza della Juve Stabia si evinceva dal fatto che è pericolosa solo sulle palle inattive.

LA REAZIONE

Nordi si salvava in corner ancora su Paponi (20′) e sulla punizione di Calò intorno alla mezz’ora. Ad inizio ripresa Caserta mandava in campo El Ouazni accanto a Paponi, passando così al 3-5-2, mossa che ha spesso utilizzato nel tentativo di ribaltare le partite. Ed in effetti il cambio di schieramento rivitalizzava la Juve Stabia, che riusciva a trovare maggiore dinamismo rispetto alla prima frazione un po’ opaca. E si vedeva subito, dato che dopo dieci minuti arrivava l’episodio chiave del match, per i gialloblù. Sirri strattonava El Ouazni in procinto di tirare, per l’arbitro rigore e rosso: Paponi non sbagliava dal dischetto e dava vita a mezz’ora di tentati assalti per la Juve Stabia.

La squadra di Caserta, però, si scontrava ripetutamente sul muro del Francavilla, che si difendeva con ordine e porta a casa un punto prezioso per la salvezza.Michele Greco Il Mattino