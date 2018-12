Juve Stabia piega il Bisceglie e si candida a leader della C, ora la sfida di Trapani

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Juve Stabia avanti col piglio della grande. Contro il Bisceglie i gialloblù centrano un successo pieno, tondo, per 2-0, confermando di essere la squadra da battere in questo torneo di serie C. Una gara tutto sommato senza storia, e cono due soli sussulti, in occasione delle due reti, sia per l’atteggiamento dei pugliesi, bravi a chiudere tutti i varchi, sia per il turnover di Caserta che cerca di gestire al meglio uomini e forze alla vigilia della sfida di sabato prossimo, a Trapani, autentico spartiacque per il torneo dei gialloblù. Il vantaggio arriva poco dopo la mezzora, con Di Roberto. L’ex granata è bravissimo a deviare in rete di testa sul cross di Elia, tra i migliori della giornata, dopo il velo a spiazzare la difesa del “solito” Paponi. Il raddoppio nella ripresa, a realizzarlo è proprio il giovanissimo ex Atalanta. Mezavilla (40’), trova l’imbucata giusta per Elia, preciso il diagonale a spiazzare Crispino per chiudere i conti di una giornata da incorniciare. A fine match la dedica della società all’ex presidente Paolo D’Arco, alle prese con una gara per più importante: «A lui il dovuto tributo – spiega il diggì Filippi -, è stato l’uomo che ha consentito alla Juve Stabia di rinascere dopo un anno di inattività nel 2002». Intanto nella città stabiese è festa