Juve Stabia domina, Paponi bomber

Castellammare di Stabia in festa . La Juve Stabia cala il poker, e nella sfida infrasettimanale con la Sicula Leonzio al Romeo Menti centra la dodicesima vittoria stagionale su quindici gare disputate. Una gara senza particolari sussulti, con una differenza tra le due compagini fin troppo netta, legittimata anche dai diciassette punti di divario in classifica prima del match. Quattro minuti e per la Juve Stabia il cammino è in discesa. Il portiere Narciso mette giù in area Paponi dopo aver tentato di dribblarlo, e termina subito la sua partita. Sul dischetto, contro l’ex Polverino va l’attaccante stabiese che sblocca per l’1-0. Il raddoppio è ancora opera del bomber che, sul cross di Melara, a tempo ormai scaduto, sigilla l’ottavo gol stagionale, salendo sul gradino più alto della classifica marcatori del girone. Nella ripresa c’è spazio per allungare ancora la differenza reti stabiese, ora a +28. Al 13’ Melara inventa per Viola, chirurgico nel diagonale del 3-0. Caserta cambia ben cinque protagonisti, e Mastalli, subentrato, alla mezzora, pennella un cross che Vitiello deve solo toccare per il 4-0 che manda la sfida in archivio.

«Sono contento – spiega Caserta a fine gara -, abbiamo dimostrato concretezza, nonostante le fatiche di una gara come quella di Trapani. Il mercato? Non voglio altri calciatori, siamo un bel gruppo così, e sarò felice se staremo tutti insieme così fino alla fine».