Juve Stabia caparbia acciuffa incredibile pareggio con la Vibonese. VIDEO GOLO

A Castellammare di Stabia si sta vivendo un momento d’oro per il calcio . La Juve Stabia si conferma squadra imbattibile anche a Vibo Valentia. Un pareggio impprtantissimo quello conseguito dalla squadra di Fabio Caserta al termine di una partita non priva di emozioni che, sta soprattutto negli istanti finali, si è accesa, entusiasmando il pubblico di opposte fazioni. Un primo tempo con emozioni sia per i gialloblù che per la Vibonese, cui ha fatto seguito una seconda parte di gara che, almeno fino al novantesimo, sembrava ormai orientata verso il pari a reti inviolate. Il vantaggio della Vibonese di Franchini su punizione da quasi 30 metri, sembrava poter decretare il primo stop del campionato per i gialloblù. Ma il fallo su Di Roberro al 96′, e la successiva punizione consentivano a Carlini di realizzare la rete del definitivo 1-1 ed evitare, così, lo stop inatteso per la capolista. Una Juve Stabia che, dunque, da Vibo esce a testa alta, confermando di essere un’autentica corazzata in questo campionato. Soddisfatto, il tecnico Caserta, a fine gara ha elogiato ancora il carattere e la determinazione del gruppo dei suoi calciatori, l’arma in più nella lotta promozione verso serie B.