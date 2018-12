Juve Stabia, al Romeo Menti arriva il Matera: ecco la prima delle sfide natalizie

La piazza stabiese vuole regalarsi tre punti, da mettere sotto l’albero di Natale. Questo è l’obiettivo della Juve Stabia, dopo aver conquistato un pareggio in extremis a Vibo Valentia. Nella gara valida per la 18esima di campionato, le Vespe di Fabio Caserta ospiteranno tra le mura domestiche il Matera (domenica, ore 14.30), reduce dal pari con il Catanzaro. La squadra biancoazzurra resta una formazione ostica per i gialloblu, quindi mister Caserta riserverà grande attenzione per questa gara.

Tre sfide natalizie

La Juve Stabia dovrà affrontare nei prossimi giorni tre match ravvicinati durante il natalizio: oltre al Matera, a Santo Stefano per il “Boxing Day” all’italiana si confronterà con il Virtus Francavilla (ore 17.30) e poi per l’ultima dell’anno, al Menti c’è il Siracusa il giorno 30 dicembre alle ore 16.30. Le vespe cercheranno di uscire imbattuti dalla partita con il Matera, continuando la striscia di imbattibilità, con il miglior attacco e difesa del campionato, rispettivamente 36 goal fatti e solo 8 subiti (una delle migliori in Europa). La difesa è il punto di forza delle Vespe, che dominano il girone C a più nove sul Trapani.

Saracinesca Branduani

Paolo Branduani, protagonista di questo periodo d’oro dei gialloblù che ricorda quel magico 2011, ha parlato ai microfoni di Gianluca Di Marzio delle sue recenti prestazioni, folgorando gli addetti ai lavori per incredibili statistiche, che lo portano al confronto con colleghi big del calibro di Alisson e Szczesny: “Il merito è di tutti, sia dell’allenatore che della squadra. Il centrocampo e l’attacco stanno facendo bene, anche in difesa siamo molto solidi e subiamo pochi tiri. Con Caserta lavoriamo molto sulla fase arretrata”. Branduani, scuola Inter, ha giocato nella primavera con Balotelli e ricorda con simpatia le annate trascorse a difendere i pali della Spal, con Semplici in panchina.