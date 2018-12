Juve e Napoli, il distacco è di 8 punti. L’analisi del campionato.

Il campionato fino ad ora è stato abbastanza entusiasmante ma la Juve, adesso, sta prendendo il largo ed è a 43 punti, mentre il Napoli è a 35. Un campionato che vede la classifica corta inerente alle prime 5 posizioni almeno: Juventus(43), Napoli(35), Inter(29), Milan(26), Lazio(25). Dire che è chiuso sarebbe quasi come bestemmiare anche perchè adesso i bianconeri giocheranno “fuori casa” col Torino: un derby che non è tanto semplice sulla carta per gli uomini di Allegri, sia perchè il derby non lo è già di per sè dato che è una partita unica che si distacca dalle altre partite del campionato, sia perchè molto probabilmente ci sarà un moderato turnover visti i troppi impegni che si stanno susseguendo senza sosta in quest’ultimo periodo. Dunque contro il Torino, la Juve schiererà il portiere di riserva Perin al posto di Szczesny, De Sciglio sulla fascia ed Emre Can, che fino ad ora si è visto ben poco tra i titolari. Il Torino risponderà con l’ex Zaza dai primi minuti ed avrà a suo favore il calore del tifo sicuramente, giocando nel proprio stadio. Il Napoli dovrà tenere il passo per forza di cose, per cercare di non andare in pausa natalizia con un gap di svantaggio troppo marcato che potrebbe poi risultare essere un vero e proprio fardello psicologico. Gli azzurri affronteranno, dunque, il Cagliari, agevole sulla carta, ma non molto semplice sul campo in quanto si tratta di una trasferta. Anche il Napoli farà un po’ di turnover con Ghoulam, Mertens, Albiol e Karnezis out. Il Cagliari, dal lato suo, è 13° in classifica ma è una squadra sicuramente fastidiosa da affrontare, soprattutto fuori casa. La Juve giocherà oggi alle 18, indubbiamente favorita da una minor pressione psicologica, mentre il Napoli giocherà domani allo stesso orario. A 24 ore di distanza, tuttavia, tutto potrebbe cambiare: potremo poi parlare di campionato quasi chiuso, o campionato completamente riaperto? Siamo nell’intrepidante attesa di vedere cosa accadrà. Foto di repertorio.