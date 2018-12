Indonesia, Tsunami per eruzione vulcano Krakatoa: oltre 200 morti e quasi 1000 feriti

Shock in Indonesia. A causa dell’eruzione vulcanica del Krakatoa, si è scatenato uno tsunami tra le isole di Giava e Sumatra, il quale ha causato centinaia di vittime e migliaia di feriti. Si parla, per ora, di 222 morti accertati e 843 feriti certi, ma sono tantissimi ancora i dispersi. Il numero, come già dichiarato dal presidente Joko Widodo, è destinato ad aumentare fortemente.

Uno tsunami che è stato causato dalle frane sottomarine innescate dall’eruzione del Krakatoa, lo stesso che a fine ‘800 eruttò e provocò oltre 30 mila morti. Le zone principalmente colpite sono quelle di Banten: si parla, in generale, di oltre 500 abitazioni distrutte, 10 alberghi danneggiati, oltre 400 imbarcazioni e 60 chioschi balneari rasi al suolo.

Tante le zone frequentati assiduamente dai turisti danneggiate fortemente.