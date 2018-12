Incidente mortale tra Eboli e Battipaglia: morti due giovani, le vittime hanno 18 e 17 anni

EBOLI – Tragedia sulla Statale 19 tra Battipaglia ed Eboli, in località Fontana del Fico: due giovani di 18 e 17 anni, entrambi di Eboli, sono morti in seguito a un incidente stradale.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i volontari del Vopi di Pontecagnano Faiano che hanno trasportato altre tre persone, ferite in maniera non seria, in ospedale.

Gli accertamenti sull’incidente, che ha coinvolto due autovetture, sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Eboli, guidati dal comandante Luca Geminale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire come anche eventuali responsabilità.

I corpi senza vita dei due ragazzi sono stati portati presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli per i successivi accertamenti medico-legali.

