Housing sociale a Sant’Agnello un chiarimento e un apprezzamento

Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Ho letto solo ora l’intervento dell’avvocato Gianni Pane dove in qualche modo si dice che Positanonews abbia tirato in ballo Johnny Pollio sul blog Talepiano. E’ doveroso un chiarimento e un apprezzamento, come ho riportato nel titolo. Se Pane legge bene Positanonews in questa vicenda cerca di riportare il fatto in maniera piana, più popolare e diretta, non additando colpe, anzi.

Nel caso in questione è lo stesso Pollio che dice

Che dite, la finiamo qui? Macché noi ci stiamo incazzando di brutto e a questo punto vi promettiamo anche una terza puntata. Vogliamo dimostrarvi, carte alla mano, che non solo quell’housing non è conforme al PUT ed al PRG, ma non riesce ad essere conforme nemmeno alle leggi che lo prevedono. Un capolavoro. (Fine seconda puntata) Clan di Bertoldo

Insomma non potete fare “dietrologia” se facciamo un riassunto e diciamo

Più avanti, sempre la stessa testata si spinge a dire… “ ma Pollio sta andando oltre, e non si ferma qui a quanto pare”.

Ma mi fate capire? Lo avete detto voi che non vi fermate qui ..

Fermatevi un momento a riflettere, ho citato la “fonte” , come si dice in tema giornalistico, oggi parlando di camorra a Castellammare di Stabia ho detto del falò di carattere camorristico “come scrive Dario Sautto” sul Mattino di Napoli e allora ho dato colpe a Dario ?

So parla di aver dato “colpa”, non ho mai dato colpe, ma meriti.. Tanto è vero che nelle riunioni di redazione mi incazzo con chi non trova le notizie facendo ricerche da “data journalism” come fa il clan di Bertoldo..

Sempre tornando all’amico Johnny, se non sbaglio è dal tempo dell’intervista “In vino Veritas” ( mi sembra che si scrive così) che Piergiorgio Sagristani lo definisce il più attento e meticoloso sull’argomento e non solo nello stesso video pubblicato sullo stesso sito, insomma di che parliamo?

Vi deve essere sicuramente un fraintendimento, perchè di colpe non ne do a nessuno. Se poi avete ricevuto qualche minaccia e pensate che sia colpa mia perchè ho semplicemente ripreso quello che avete detto, ma solo in un passaggio, allora avete sbagliato voi, non io..

Lo avete scritto voi su un blog pubblico , non lo avete detto in camera caritatis. Sta tutto la, rileggetevi i vostri stessi articoli..

Scrivere comporta anche delle conseguenze spiacevoli, io non faccio interventi su questo, ma diciamo che me ne capitano almeno due o tre al giorno, fra minacce, commenti e cose varie, cosa dovrei dire ?

Se necessario, anzi lo è visto l’intervento, chiarisco che non diamo colpe , ma meriti, mi scuso se forse mi sono espresso male, ma era una specie di sintesi della vicenda ripresa principalmente da voi, mettendoci qualcosa di mio ( tipo sentire le persone interessate, ex capogruppo dell’opposizione etc) , ma solo perchè Positanonews non può essere solo il giornale che riprende dal solco voi, riteniamo doveroso riprendere una notizia di interesse pubblico, ma non riteniamo di doverla riprendere senza un minimo di nostre considerazioni, le quali possono essere anche sbagliate

Ripeto quello che ho già detto in precendenza sui punti dove non sono concorde con voi, ma sono punti formali, alla fine, non sostanziali:

Il professor Avvocato Pinto dovrebbe, secondo me, chiarire il suo parere , anche se pare chiaro, e sono d’accordo con voi, non tutti lo hanno interpretato in questo senso, motivo sufficiente a richiedere una interpretazione autentica.

2.Mistero sulla mancanza di ricorsi al TAR , è vero che sono costosi , ma se vinci ti rimborsano le spese e pagano i danni.

3. Mistero sulle opposizioni che non hanno visto nulla, addirittura neanche l’ex sindaco Orlando sapeva dell’esistenza stessa del parere. E’ un mistero come si fa a non sapere se il parere è quello alla base del quale si è autorizzato l’housing sociale?

Ora rimane il Movimento Cinque Stelle che dovrebbe fare un’interrogazione parlamentare. E questo è il passaggio cruciale, giudiziario o politico, per avere la verità definitiva sulla vicenda che sia il sindaco Sagristani che il progettista Elefante ritengono nella norma.

Dunque che l’opera sia illegale, o abusiva, noi aspettiamo che lo dicano o Pinto, o un magistrato, o un’interrogazione parlamentare.

Che l’Housing sociale sia un casino è stato evidente in questi mesi scorsi, ma non do le colpe a chi solleva i problemi.

Ma è merito , non colpa, di chi ha sollevato la questione se questa è venuta alla luce. E l’informazione questo dovrebbe fare mettere in luce le vicende. Quindi da parte nostra merito e riconoscimento di come si fa l’informazione, se avessimo avuto noi tali elementi lo avremmo scritto noi di Positanonews, in questo recrimino ma non per altro per la nostra incapacità o distrazione.

La colpa è da parte nostra, e lo riconosco. Noi che facciamo informazione giornalistica siamo stati incapaci e distratti.

A proposito di distrazione questo intervento non lo avevo visto, me lo ha fatto leggere un amico.. Oggi sono stato impegnato con una vicenda ad Atrani dai contorni inquietanti, minacce a ufficio tecnico ed assessore di questo piccolo paese della Costiera amalfitana di cui nessuno si interessa, ma siamo presenti anche li..

Questo per dire che se non leggo o non rispondo non è perchè snobbo qualcuno, davvero sono sommerso da cose e, per quanto mi riguarda, da parte mia solo apprezzamento e non colpe a chi da luce sull’informazione..

Per quanto mi riguarda Positanonews non può che complimentarsi e starvi vicino nella ricerca della verità

E aspettiamo la prossima puntata…

Intanto per dire che davvero non pensavo a voi, e non vi avevo letto , ma ero impegnato altrove, dove pure ho centomila persone che me ne dicono di tutti i colori, ecco qui l’articolo sulle minacce ad Atrani