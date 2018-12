Hannover, allarme per l’auto sulla pista: chiuso l’aeroporto, voli dirottati

Hannover, auto sulla pista: chiuso l’aeroporto. Allarme nel primo pomeriggio allo scalo tedesco. Per cause in corso di accertamento un’auto con targa polacca ha sfondato un tratto delle reti di recinzione arrivando fino a una delle piste pochi istanti dopo che un aereo della compagnia greca Aegean era atterrato. I voli sono stati sospesi fino alle 20 mentre i velivoli in arrivo sono stati dirottati su altri scali. Al volante di una Bmw grigio-argento un 25enne che è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Il giovane, che si è detto europeo ma non polacco, avrebbe assunto droghe e anfetamine. Gli artificieri stanno esaminando la vettura alla ricerca di eventuali esplosivi.

I media tedeschi riportano, oltre a critiche sui sistemi di sicurezza dello scalo, che la polizia non ha ancora qualificato l’episodio certo non comune. Viene esclusa la pista del terrorismo.

il Mattino