Gusto a Piano di Sorrento. Nasce dalla macelleria della famiglia Russo un nuovo locale di tendenza. Dalla scelta delle carni migliori al Casale fino al nuovo locale a Madonna di Roselle , uno spazio moderno e tradizionale nello stesso tempo. Un ritrovo per lavoratori a pranzo e per giovani la sera a costi contenuti , anche dieci euro fra primo e secondo con un buon bicchiere di vino, e ottimi prodotti. I protagonisti sonoSalvatore Russo, titolare della macelleria Russo in Piazza Casale, lo chef Giacomo Tranga, l’aiuto chef Paride Sabatino Cicirelli , mentre in sala guida le danze Antonino D’Esposito

Prodotti sono tanti

Hamburger ( noi abbiamo assaggiato quello ai cinque cereali light, ma sono tante le varietà)

Selezione di carni

Salumi nostrani

Selezione di formaggi

Selezione di Marmellate

Legumi Igp

Pasta Gentile

Sottoli Gusto

Cioccolata Gusto

Frutta sciroppata

Succhi di frutta 100% polpa

Birra artigianale

Pomodori del Vesuvio

Biscotti di Castellammare

Piccola gastronomia

Panettoni Pietro Macellaro (pasticceria agricola cilentana)