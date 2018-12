Gravissimo incidente a Maiori fra due auto, una coppia di 70enni di Amalfi in ospedale

Maiori, Costiera amalfitana. Gravissimo incidente oggi pomeriggio fra due auto Kia. La prima con una famiglia di cinque persone, la seconda con due anziani di Amalfi, entrambi finiti in Ospedale a Castiglione di Ravello. Lo scontro è avvenuto in una curva e questo ha paralizzato il traffico da e per Salerno.

Sono intervenute ben quattro ambulanze, carabinieri, polizia municipale e protezione civile con l’ ANAS per cercare di sbrogliare la matassa. La S.S. 136 Amalfitana è rimasta bloccata dalle 15,30 per quasi due ore . I due coniugi hanno avuto la peggio, ma solo per qualche frattura, la famiglia di Maiori solo qualche contusione e un grosso spavento.